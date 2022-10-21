Нижегородское УФАС России выдало предупреждение производителю водки

Нижегородское УФАС выдало предупреждение предприятию «Рузский купажный завод», которое размещает на бутылках водки «Пять озёр» словосочетание «ORGANIC filtered». Этикетка с таким текстом создает у потребителей впечатление, что водка имеет органический статус, хотя это не так. Об этом сообщает региональное управление федеральной антимонопольной службы.

Обращение по поводу незаконной в соответствии с законом деятельности поступило от нижегородца. УФАС потребовало убрать данное словосочетание с этикетки и не вводить в заблуждение покупателей. Если требование не будет выполнено, то на предприятие возбудят дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Напомним, что в октябре прошлого года нижегородское УФАС возбудило дело по признакам нарушения рекламного законодательства в отношении единой образовательной сети «Дневник.ру».

Ранее мы писали, что некачественную молочную продукцию из Пятигорска выявили в Нижегородской области. Фальсифицированные масло и сметана продавались в магазинах, а также поставлялись в социальные учреждения.

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