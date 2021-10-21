Нижегородское УФАС возбудило дело из-за рекламы в «Дневник.ру»

Нижегородское УФАС возбудило дело по признакам нарушения рекламного законодательства в отношении единой образовательной сети «Дневник.ру». Сейчас ведётся проверка. Об этом сообщает ведомство.

Портал «Дневник.ру» используется во всех школах страны и является справочно-коммуникационным ресурсом между обучающимся и педагогом. Также с помощью этой сети родители могут отслеживать информацию об учебе ребёнка.

Однако недавно в адрес Нижегородского УФАС России поступило обращение о том, что в школьной соцсети «Дневник.ру» размещена реклама, что является незаконным в соответствии с законодательством.

Дело будет рассмотрено 15 ноября.

Напомним, ранее представители антимонопольной службы признали ненадлежащей рекламу KFC о «лучшей в мире» жареной курице. Это связано с тем, что по закону, термин «лучший» должен быть подкреплен результатами исследований.

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