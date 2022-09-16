Фальсификат масла и сметаны из Пятигорска продавали в Нижегородской области. Фото: Олег ЗОЛОТО

Некачественную молочную продукцию из Пятигорска выявили в Нижегородской области. Фальсифицированные масло и сметана продавались в магазинах, а также поставлялись в социальные учреждения, сообщает пресс-служба Северо-Кавказского Межрегионального управления Россельхознадзора.

На нарушении попалось пятигорское предприятие ООО «Русмолоко». Как было выявлено по результатам лабораторных исследований, в сметане «Пятигорская» 20%, в твороге 9%, в сливочном масле «Традиционное» и в сливочном крестьянском масле «Ваше удовольствие» содержатся растительные жиры, которых там быть не должно.

- Исследования показали, что в продукции присутствуют ситостерин, кампестерин, стигмастерин и бета-систостерин. Заменители молочного жира представляют собой смесь растительных жиров, подвергнутых модификации. Их часто используют в качестве заместительных добавок к молочной продукции из-за их низкой стоимости, - пояснили в россельхознадзоре.

Фальсификаты поставлялись не только в Нижегородскую область, но и во многие другие регионы России. Предприятию было объявлено пять предостережений о недопустимости подобных нарушений. Однако будет ли от этого эффект, неизвестно: ранее «Русмолоко» уже неоднократно привлекалось к административной ответственности.