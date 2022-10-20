Два новых трамплина планируют построить на Сенной в Нижнем Новгороде

Планируется приступить к разработке технического задания на выполнение проектных работ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Два новых трамплина планируют построить на площади Сенной в Нижнем Новгороде. Об этом «Комсомолке» сообщили в министерстве спорта Нижегородской области.

- Планируется приступить к разработке технического задания на выполнение проектных работ по трамплинам К-20 и К-30. Параллельно прорабатываются варианты источников финансирования строительства этих объектов, - сообщает ведомство.

Напомним, что история со строительством комплекса трамплинов в Нижнем Новгороде тянется больше десяти лет. Еще в 2010 году «Комсомолка» писала о планах облправительства по созданию трех трамплинов, трибуны на 15 тысяч зрительных мест, лыжной трассы и учебных помещений СДЮСШОР по прыжкам на лыжах и лыжному двоеборью. Но затем вопрос строительства трамплинного комплекса переносился сначала на 2014 год, потом на 2016, а после проект вовсе был заморожен. С мертвой точки дело сдвинулось весной 2018 года, когда проектная и сметная документация на строительство трамплина К-60 получила положительное заключение.

А уже 6 марта 2021 года состоялась церемония торжественного открытия трамплина К-60.

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