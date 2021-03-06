Открытие трамплина К-60 в Нижнем Новгороде: лучшие фото

На новом трамплине был установлен первый рекорд по дальности прыжка – 80 метров. Фото: Александр Воложанин, nnews.nnov.ru

Церемония торжественного открытия трамплина к-60 состоялась сегодня, 6 марта, на площади Сенной в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Мероприятие приурочили к проведению чемпионата и первенства Нижегородской области по прыжкам на лыжах с трамплина.Фото: Александр Воложанин, nnews.nnov.ru

Мероприятие было приурочено к проведению чемпионата и первенства Нижегородской области по прыжкам на лыжах с трамплина.

Трамплин мощностью К-60 метров построен в 2020 году. Фото: Александр Воложанин, nnews.nnov.ru

- Горьковская школа «летающих лыжников» славилась не только в Советском Союзе, но и далеко за его пределами. К счастью, удалось сохранить заложенные тогда традиции. Нижний Новгород обладает всем необходимым, чтобы развивать этот прекрасный вид спорта, - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В будущем трамплин будет использоваться для проведения тренировочных занятий. Фото: Александр Воложанин, nnews.nnov.ru

Известно, что нижегородские власти останавливаться на достигнутом не собираются и будут развивать комплекс. В частности, они займутся привлечением финансирования для того, чтобы совершенствовать инфраструктуру.

Нижегородские власти будут развивать комплекс. Фото: Александр Воложанин, nnews.nnov.ru

- Сегодня мы открыли не просто трамплин, а один из символов Нижнего Новгорода, одну из городских легенд, - поделился председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. - С нашим городом тесно связано имя Михаила Веретенникова, призера международных соревнований по прыжкам с трамплина.

Показательные прыжки произвели члены сборной России. Фото: Александр Воложанин, nnews.nnov.ru

Первый прыжок с нового трамплина совершил мастер спорта СССР, неоднократный призер чемпионатов СССР, 70-летний ветеран спорта Владимир Фролов. Показательные прыжки произвели такие нижегородские «прыгуны», члены сборной России, как Василий Негребецкий, Захир Джафаров, Иван Ланин, Александр Сардыко.

Мероприятие началось в 11:00. Фото: Александр Воложанин, nnews.nnov.ru

Кстати, сегодня на новом трамплине был установлен и первый рекорд по дальности прыжка – 80 метров. Его установил мастер спорта России, неоднократный победитель и призер чемпионатов, первенств и кубков страны Кирилл Котик.

Право осуществить первый прыжок с нового трамплина получил 70-летний ветеран спорта Владимир ФроловФото: Александр Воложанин, nnews.nnov.ru

- Запуск К-60 – это возрождение славной прыжковой традиции в регионе. Введение нового трамплина станет импульсом для развития молодого поколения нижегородских спортсменов, - подчеркнул министр спорта Нижегородской области Артем Ефремов.

Прыжки начались сразу же после окончания церемонии торжественного открытия. Фото: Александр Воложанин, nnews.nnov.ru

В будущем трамплин будет использоваться для проведения тренировочных занятий и проведения соревнований регионального и всероссийского уровня среди юношей и девушек до 15 лет.

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