Трамплин К-60 построят в Нижнем Новгороде к декабрю 2019 года

СЕГОДНЯ 13:30 2018-10-25T13:34:28+03:00

Новый трамплин будет располагаться на том же месте, где и старый. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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О том, что в Нижнем Новгороде планируется построить комплекс трамплина К-60, впервые заговорили еще в 2010 году. Однако все эти восемь лет существовал он только в планах. И вот, наконец, в этом году дело сдвинулось с мертвой точки - проект первого пускового комплекса трамплина К-60 получил положительное заключение экспертизы. А теперь региональное правительство объявило конкурс на строительство этого объекта.

- Уже известно, что объект будет включать в себя сам трамплин К-60, административно-бытовое здание, тренерскую и судейскую трибуны, помещения охраны, сети и сооружения инженерно-технического обеспечения, а также сооружения инженерной защиты склона, - сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области. - Кроме того, планируется полностью благоустроить прилегающую территорию и провести там озеленение.

Аукцион по выбору подрядчика состоится 16 ноября 2018 года. А само строительство планируется завершить к 20 декабря следующего года. Все средства на возведение этого комплекса будут выделены из бюджета Нижегородской области.

- Начальная цена контракта составит 193 миллиона рублей, - сообщается на сайте государственных закупок. – При этом в 2018 году на строительство будет выделено 49,8 миллионов рублей, а в 2019 году – 206 миллионов рублей.