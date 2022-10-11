Ковалихинская баня возобновит работу в Нижнем Новгороде с 12 октября

Открыта баня будет с 12 октября. Фото: Управление информационной политики администрации Нижнего Новгорода

Ковалихинская баня, которой в 2023 году исполнится 155 лет, возобновит работу в Нижнем Новгороде с 12 октября. Она была временно закрыта из-за реконструкции котельной. Об этом сообщает департамент жилья и инженерной инфраструктуры городской администрации.

Работы проводило МП «Нижегородские Бани», деньги на эти цели поступили из бюджета Нижнего Новгорода. В котельной установили новые котлы с большей мощностью.

- Таким образом, в бане будут функционировать и мужское, и женское отделения, работа которых уже не будет распределена по определенным дням, - пояснил и.о. директора МП «Нижегородские Бани» Павел Красилов.

Итак, новый график работы бани на улице Ковалихинской, 58: по средам, четвергам и пятницам прийти можно с 10:00 до 22:00, в субботу и воскресенье - с 09:00 до 21:00. Санитарный день назначен на понедельник, а выходной – вторник.

Напомним, в 2019 году мы писали, что пьяные нижегородцы подняли все спецслужбы города, чтобы их забрали из бани. Несколько часов волонтеры бродили по лесу в поисках «потерявшихся».

А в сентябре этого года в Нижегородской области при загадочных обстоятельствах пропал дачник. Он затопил баню и бесследно исчез. Все хозяйство мужчина оставил в таком состоянии, будто вышел всего на пару минут. Так, в доме аккуратно висели вещи Валерия, в которых он приехал, а в раковине стояла немытая посуда. Входная дверь в избу была закрыта на веревочку, ключи от автомобиля остались в замке зажигания, все сараи были открыты, а у бани валялась пила.

Справка:

Ковалихинская баня, построенная в 1868 году, является самой старой действующей баней в Приволжском федеральном округе. В 2023 году Ковалихинским баням исполняется 155 лет.

Некоторые нижегородские краеведы считают, что до революции Ковалихинские бани могли посещать писатели Павел Мельников‑Печерский, Максим Горький, составитель толкового словаря русского языка Владимир Даль, а также оперный певец Фёдор Шаляпин.

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