Затопил баню и бесследно исчез: в Нижегородской области почти две недели ищут дачника, который пропал при загадочных обстоятельствах

Мужчина вышел из дома и пропал 10 сентября. Фото: ПСО "Волонтер"

60-летний Валерий Конев пропал на границе Нижегородской и Владимирской областей, сообщает ПСО «Волонтер». 10 сентября мужчина находился у себя на даче в селе Никулино. Мужчина как ни в чем ни бывало затопил баню, поужинал, после чего исчез, оставив все так, будто никуда уходить и не собирался.

- Когда мы сюда приехали, стали все исследовать, чтобы понять, когда человек ушел из дома и не вернулся. В первую очередь мы, конечно, пошли в баню. В тот момент я поняла, что он в бане даже не успел помыться. Баня была натоплена, но вся вода была полностью в ведрах. Трава была заварена, но не тронута абсолютно, не было грязного белья никакого, баня была чистая. Он ее затопил, намыл и куда-то ушел, - рассказала «Кстати» супруга пропавшего Елена Т.

Все хозяйство мужчина оставил в таком состоянии, будто вышел всего на пару минут. Так, в доме аккуратно висели вещи Валерия, в которых он приехал, а в раковине стояла немытая посуда. Входная дверь в избу была закрыта на веревочку, ключи от автомобиля остались в замке зажигания, все сараи были открыты, а у бани валялась пила.

- У нас папа очень положительный, - уверяет дочь пропавшего мужчины Мила, - очень ответственный. Он не пьет и не курит, ведет здоровый образ жизни. На него подумать, что он ушел и загулял, просто невозможно.

Пропавший действительно не мог потеряться просто так — он военный, служил на морском флоте, а в последние годы активно занимался спортом. Кроме того, места для мужчины очень знакомые — он здесь вырос и знает буквально каждую тропинку.

По словам дочери, первые сутки самостоятельных поисков ничего не дали. На следующий день приехали волонтеры, но и они не обнаружили никаких следов. Обследованы все места, куда можно уйти за вениками или по грибы — ничего.

- Сам район поисков достаточно сложный, - комментирует руководитель ПСО «Волонтер» Сергей Шухрин, - Там заросли 2-3 метра высотой. Завалы деревьев. Большие открытые поля с травой выше человеческого роста. Были обнаружены следы кабанов. Соседи видели следы медведя. Были дроны, собаки, водолазы смотрели пруды. Сама ситуация в которой он пропал и обстоятельства заставляют разводить руками.

Сейчас у волонтеров есть две версии произошедшего: либо мужчине внезапно стало плохо с сердцем, либо он вызвался показать дорогу незнакомцам, и его увезли в неизвестном направлении. Сейчас поиски на время приостановлены, но о том, чтобы прекратить их совсем, речи не идет.

Приметы пропавшего мужчины: рост 178 сантиметров, среднее телосложение, темно-русые волосы с сединой, голубые глаза. На руке имеется татуировка.

В день исчезновения мужчина был одет в тёмно-синюю тёплую куртку с голубыми рукавами, камуфляжные штаны и тёмно-серые сапоги. При себе имел телефон и складной нож. Всех, у кого есть какая-либо информация о местонахождении пропавшего Валерия Конева, просят сообщать ее по следующим телефонам:

- 8-(831) 291-51-51, - горячая линия ПСО «Волонтер»;

- +7(950)6054076, - инфорг поиска Ольга (Фиона).