Пьяные нижегородцы подняли все спецслужбы города, чтобы их забрали из бани

- Мы замерзаем! Мы застряли! Мы в лесу! – раздался тревожный звонок примерно в 12.00 27 февраля в службе «112».

После этого звонок оборвался.

За столько короткое время оператор не успел спросить ни имени звонившего, ни узнать его местоположения. Все службы, в том числе и волонтеры, были подняты по тревоге – угроза жизни.

- ЕДДС (Единая дежурно-диспетчерская служба – прим.ред.) предоставила нам квадрат в полтора километра в Дальнеконстантиновском районе, - рассказал «Комсомолке» координатор ПСО «Волонтер» Сергей Шухрин.

40 волонтеров, три снегохода и две собаки начали прочесывать лес. Также на помощь приехали около десяти сотрудников МЧС. Полиция тем временем занялась опросом местного населения. Согласно приблизительным расчетам, в поисках были задействованы 70 человек. Целый час все они искали следы потерявшихся мужчин. После чего сотовый оператор уточнил квадрат, откуда поступил звонок. Оказалось, что телефон «отметился» в районе деревни Суроватиха, что в 20 километрах о того, места, где шли поиски.

Тут же вскрылась и загадочная ситуация с телефоном – он был оформлен на несуществующую фирму, которая несколько лет назад была зарегистрирована в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Волонтеры пытались через знакомых выяснить, кому мог принадлежать телефон. А дальше началась мистика – выяснилось, что с этого номера несколько лет назад звонила девушка из Краснобаковского района, которая также заблудилась в лесу.

- Позже этому нашлось объяснение. Оказывается, если в службу спасения звонят с телефона без сим-карты, то он может зарегистрироваться под любым номером, - разъяснил Сергей Шухрин.

Но на все эти выяснения было потрачено очень много времени. Волонтеры понимали, что нужно действовать быстрее - люди могут замерзнуть в лесу.

И наконец, опрос полиции дал результаты. Им удалось узнать, что одна из семей с друзьями уже несколько дней что-то празднуют. И у них есть баня в лесу как раз в месте поисков. Полицейские сразу же выехали по нужному адресу, но в бане никого не было. При этом помещение было теплым, натопленным, и там остались пустые бутылки из-под алкоголя.

- Мужчин нашли дома, - рассказал Сергей Шухрин. – Они были пьяны, а у одного из них на телефоне был зафиксирован звонок в службу «112». Они признались, что действительно звонили: друзья за ними долго не ехали, и они решили позвонить в службу спасения.

Всех троих полиция забрала в отделение для выяснения всех обстоятельств. Также решается вопрос о наложении на них штрафа за ложный вызов спецслужб, который составляет 1,5 тысяч рублей.