2019-02-28T16:18:56+03:00
Общество

Пьяные нижегородцы подняли все спецслужбы города, чтобы их забрали из бани

Несколько часов волонтеры бродили по лесу в поисках «потерявшихся»
Юлия ДАНЧЕНКО
Поделиться:
Ложный вызов: пьяные нижегородцы вызвали спасателей, чтобы их забрали из бани. Фото: edaymix.ruЛожный вызов: пьяные нижегородцы вызвали спасателей, чтобы их забрали из бани. Фото: edaymix.ru
Изменить размер текста:

- Мы замерзаем! Мы застряли! Мы в лесу! – раздался тревожный звонок примерно в 12.00 27 февраля в службе «112».

После этого звонок оборвался.

За столько короткое время оператор не успел спросить ни имени звонившего, ни узнать его местоположения. Все службы, в том числе и волонтеры, были подняты по тревоге – угроза жизни.

- ЕДДС (Единая дежурно-диспетчерская служба – прим.ред.) предоставила нам квадрат в полтора километра в Дальнеконстантиновском районе, - рассказал «Комсомолке» координатор ПСО «Волонтер» Сергей Шухрин.

40 волонтеров, три снегохода и две собаки начали прочесывать лес. Также на помощь приехали около десяти сотрудников МЧС. Полиция тем временем занялась опросом местного населения. Согласно приблизительным расчетам, в поисках были задействованы 70 человек. Целый час все они искали следы потерявшихся мужчин. После чего сотовый оператор уточнил квадрат, откуда поступил звонок. Оказалось, что телефон «отметился» в районе деревни Суроватиха, что в 20 километрах о того, места, где шли поиски.

Тут же вскрылась и загадочная ситуация с телефоном – он был оформлен на несуществующую фирму, которая несколько лет назад была зарегистрирована в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Волонтеры пытались через знакомых выяснить, кому мог принадлежать телефон. А дальше началась мистика – выяснилось, что с этого номера несколько лет назад звонила девушка из Краснобаковского района, которая также заблудилась в лесу.

- Позже этому нашлось объяснение. Оказывается, если в службу спасения звонят с телефона без сим-карты, то он может зарегистрироваться под любым номером, - разъяснил Сергей Шухрин.

Но на все эти выяснения было потрачено очень много времени. Волонтеры понимали, что нужно действовать быстрее - люди могут замерзнуть в лесу.

И наконец, опрос полиции дал результаты. Им удалось узнать, что одна из семей с друзьями уже несколько дней что-то празднуют. И у них есть баня в лесу как раз в месте поисков. Полицейские сразу же выехали по нужному адресу, но в бане никого не было. При этом помещение было теплым, натопленным, и там остались пустые бутылки из-под алкоголя.

- Мужчин нашли дома, - рассказал Сергей Шухрин. – Они были пьяны, а у одного из них на телефоне был зафиксирован звонок в службу «112». Они признались, что действительно звонили: друзья за ними долго не ехали, и они решили позвонить в службу спасения.

Всех троих полиция забрала в отделение для выяснения всех обстоятельств. Также решается вопрос о наложении на них штрафа за ложный вызов спецслужб, который составляет 1,5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Нижегородской области муж зарезал жену и тещу
30-летний житель Семенова убил родного отца
Нижегородским льготникам разрешили ездить по транспортным картам и бумажным проездным до 1 апреля
В Нижнем Новгороде разыскивают 39-летнего Сергея Кознова
Детский театр «Вера» приглашает на премьеру спектакля «Прекрасное далеко»
Программу поддержки специалистов на селе разработали в Нижегородской области
Глеб Никитин принял участие в открытии фотовыставки, посвященной 25-летнему юбилею ЗСНО
«Довыборы в гордуму в сентябре могут стать хорошей площадкой для молодежи и общественников», - Андрей Вовк
«Чтобы депутаты не бежали из думы, как сейчас, на выборах нужно голосовать за конкретных людей», - Александр Демин
«”Депутатопад” продолжится, но по капле, в час по чайной ложке», - Роман Амбарцумян
Областная стоматологическая поликлиника записывает на прием через call-центр
Беременная женщина и 6-летняя девочка пострадали в ДТП в Дзержинске
Ирина Гончарова принесла присягу депутата нижегородского Заксобрания
Нижегородцы предложили более 350 идей будущему министру соцполитики
В Нижегородской области увеличилась господдержка животноводства
Персональная выставка Васи Ложкина откроется в Нижнем Новгороде
Пожарные нашли тела двух мужчин в сгоревшем доме в Нижегородской области
Администрация Нижнего Новгорода обзавелась новым официальным сайтом
Новый дом культуры появится в Ковернинском районе
«Идет процесс ухода криминала и бизнеса из депутатского корпуса», - Артем Фоменков
«Когда я стал депутатом в декабре прошлого года, атмосфера в гордуме была напряженной», - Артем Савин
«”Депутатопад” случился из-за смены исполнительной власти и ужесточения законодательства», - Александр Златов
В Нижнем Новгороде возобновили работу частных эвакуаторов
Подрядчик начал строительство новой переправы через Узолу
Яндекс.Еда начала принимать заказы на напитки из «Макдоналдса»
Станочник получил тяжелую травму живота в Шахунье
Глава сельсовета в Нижегородской области признан виновным в незаконной рубке деревьев
Иномарка сбила двоих маленьких детей на пешеходном переходе в Нижнем Новгороде