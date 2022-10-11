Электроэнергию отключили в двух домах Нижнего Новгорода 11 октября Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Электроэнергию отключили в двух домах в Ленинском районе Нижнего Новгорода 11 октября. Об этом сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

Жители двух домов, расположенных в Ленинском районе, остались без света сегодня, 11 октября, в 9.00. Электроэнергию отключили в доме №6 по улице Даргомыжского и в доме № 24В на проспекте Ленина.

Временные неудобства связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ. Они закончатся 11 октября в 17.00. Тогда в домах и включат свет.

Напомним, вчера, 10 октября, также из-за проведения плановых работ свет частично отключили в домах Приокского и Ленинского районов Нижнего Новгорода.

До этого, 9 октября, без света осталось около 50 частных и малоэтажных домов в Канавинском районе.