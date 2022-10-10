Два района остались без света в Нижнем Новгороде 10 октября

Свет частично отключили в домах Приокского и Ленинского районов Нижнего Новгорода 10 октября. Об этом сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

В Приокском районе электроэнергии нет на ЦТП-705 по улице Тропинина с 9.00. В 16.00 10 октября свет на данном участке включат.

Жители двух домов Ленинского района остались без электричества в 9.00. Свет в дома № 43/3, № 43/4 на проспекте Ленина включат в 18.00.

По данным управления ГОЧС, частичное отключение электроэнергии связано с проведением плановых работ на системах ЖКХ.

Ранее сообщалось, что электроснабжение отключили частично в Канавинском районе Нижнего Новгорода 9 октября. В результате без света осталось около 50 частных и малоэтажных домов.