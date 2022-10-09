Около 50 домов Канавинского района осталось без света 9 октября

Электроснабжение отключили частично в Канавинском районе Нижнего Новгорода сегодня, 9 октября. В результате без света осталось около 50 частных и малоэтажных домов. Временные неудобства связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ. Информация об этом размещена на официальном сайте Управления ГОЧС города Нижнего Новгорода.

Так, с 08:00 до 13:00 свет отключили в домах № 2-14 по улице Губкина, в домах № 10-44, 23, 25, 27, 27А, 27Б, 23А, 34, 15-21, 15А, 19А по улице Таллинской и в домах № 24, 26, 28, 16-21, 16А, 20А, 16Б по улице Путейской.

Напомним, подобные плановые отключения происходят в Нижнем Новгороде практически ежедневно.