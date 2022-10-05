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Общество5 октября 2022 11:29

2,6% детских садов и школ Нижегородской области закрыты на карантин

Учебный процесс приостановлен частично или полностью
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА

2,6 % детских садов и школ Нижегородской области закрыты на карантин из-за ОРВИ и коронавируса. Учебный и воспитательный процесс приостановлен полностью или частично. Такие данные озвучили в региональном управлении Роспотребнадзора.

- Ограничительные меры позволяют снизить темпы прироста заболеваемости ОРВИ среди детского населения, - уточнили в ведомстве.

Нижегородцам рекомендуют не отправлять заболевающих детей в образовательные учреждения и секции, чтобы остановить цепочку заражений. К слову, сейчас в регионе заболеваемость ОРВИ и COVID-19 снизилась. Подробнее читайте тут.

Напомним, что с 15 августа в больницы региона вернулся масочный режим. А 19 августа было рекомендовано носить медицинские маски в общественных местах и транспорте.

Ранее мы рассказывали, что в Нижегородской области активизирована прививочная кампания.

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