Прививочная кампания активизирована в Нижегородской области. На сегодняшний день в регионе готовы к работе 188 пунктов вакцинации, а также 33 передвижных пункта. Об этом сообщил замгубернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

– Фиксируется рост числа госпитализаций пациентов с коронавирусом. Не лишним будет вспомнить о вакцинации и ревакцинации. Кроме того, важно успеть привиться и от сезонного гриппа, – подчеркнул министр. – Вакцины от COVID-19 и гриппа развезены по медицинским организациям. Надо учесть, что по последним рекомендациям Минздрава вакцинацию от коронавируса и гриппа можно совместить. Но для людей с аллергией возможна пауза в три недели.

В Миздраве Нижегородской области в том числе отметили, что сейчас в регионе достаточное количество вакцины "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") для взрослых и "Гам-КОВИД-Вак-М" ("Спутник М") для подростков возрастом от 12 до 17 лет включительно.

Адреса пунктов вакцинации Вы можете найти на сайте нижегородского Минздрава.

Известно, что на конец августа-2022 в регионе привиты от коронавируса свыше двух миллионов человек. 1,8 миллиона из их числа привиты двумя компонентами вакцины.