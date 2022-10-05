При необходимости в школах и детских садах региона вводят карантин. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Заболеваемость ОРВИ и COVID-19 снизилась в Нижегородской области среди жителей всех возрастов. Изменения специалисты отметили на неделе с 26 сентября по 2 октября, но точный процент не уточнили.

Сейчас прививку от гриппа сделали 19% населения региона – это более 600 тысяч человек, среди которых свыше 170 тысяч детей.

- В Нижегородскую область поступило 750 910 доз вакцины против гриппа, в том числе 190 510 доз вакцины «Ультрикс Квадри» и 560 400 доз вакцины «Совигрипп», - рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

В основном, заболеваемость ОРВИ обусловлена респираторными вирусами не гриппозной этиологии, то есть врачи чаще всего диагностируют COVID-2019, риновирусы, сезонные коронавирусы, вирусы парагриппа, РС-вирусы и аденовирусы.

При необходимости в школах и детских садах региона, где числится большое число заболевших, продолжают вводить карантин. Эта мера оказалась очень эффективной в период пандемии.

- По состоянию на 4 октября 2022 года, в 2,6% детских садах и школах Нижегородской области полностью или частично приостановлен учебный и воспитательный процесс, - объяснили специалисты Роспотребнадзора. - Ограничительные меры позволяют снизить темпы прироста заболеваемости ОРВИ среди детей.

Нижегородских родителей призывают не отправлять детей с признаками простуды в школу и детский сад, а также не водить на занятия в кружки и секции.

Чтобы не подхватить вирус, эксперты рекомендуют ограничить пребывание в местах массового скопления людей и общественном транспорте, ограничить контакты с заболевшими людьми и чаще мыть руки. В квартире следует регулярно проводить влажную уборку, проветривать комнаты и при необходимости увлажнять воздух. Также не стоит забывать о здоровом образе жизни: правильном питании, физической активности и достаточном сне.

Самой надежной профилактикой против гриппа, по мнению специалистов, по-прежнему остается вакцинация. Она проводится каждый год в период с сентября по ноябрь. Не забывайте, что иммунитет формируется минимум в течение двух недель. Кроме того, надо помнить, что эпидемия может начаться и раньше.

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