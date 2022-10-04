Ошибочно мобилизованные нижегородцы вернутся домой 5-6 октября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Нижегородцы, неправомерно призванные в рамках частичной мобилизации, вернутся домой 5-6 октября. Об этом сообщил председатель регионального Заксобрания Евгений Люлин в своем телеграм-канале.

По словам спикера, по каждому случаю ошибочного призыва ведется разбирательство. Более того, на областном сборном пункте решено создать так называемую барьерную комиссию, которая будет «отсеивать» кандидатов, не подходящих по возрасту или состоянию здоровья. Призывники смогут обратиться туда с жалобами на решение медкомиссий в районных военкоматах.

Ранее Евгений Люлин объяснил, чем обусловлена задержка возвращения домой ошибочно мобилизованных граждан. Дело в том, что они должны находиться на сборном пункте до тех пор, пока им не найдут замену.