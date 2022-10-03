Нижегородцам объяснили, как проходит процедура возврата мобилизованных по ошибке. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Нижегородцы, мобилизованные по ошибке, будут оставаться на сборном пункте до тех пор, пока им не найдут замену. Об этом сообщил председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин в своем телеграм-канале.

Сначала необходимо установить и подтвердить факт ошибки: когда мобилизовали человека, который не попадает под озвученные критерии. После этого требуется провести ряд процедур. Об ошибке сообщают в военкомат, который призвал гражданина. Затем военный комиссариат должен найти этому человеку замену.

- Всё это время призванный по ошибке остается на сборном пункте или в части. Он продолжает стоять на довольствии, то есть его обеспечивают питанием. Он продолжает жить в казарме вместе с другими, - пояснил Евгений Люлин.

Отпустить ошибочно призванного гражданина могут лишь тогда, когда в часть прибудет замена.

Напомним, частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Призыву подлежат граждане, находящиеся в запасе ВС РФ. По словам министра обороны Сергея Шойгу, призвать планируется 300 тысяч человек.