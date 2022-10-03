Старинный особняк частично обрушился на улице Грузинской в Нижнем Новгороде

Фото: телеграм-канал "Нижний №1"

Объект культурного наследия регионального значения «Дом А. Штерновой» частично обрушился в Нижнем Новгороде. Старинный особняк находится на улице Грузинской, 35. Фотографии с места событий появились в телеграм-канале «Нижний №1».

Здание было построено в 1864 году. Деревянный дом сейчас покрыт фальшфасадом и находится в аварийном состоянии. В октябре 2021 года на территории ОКН даже вводили режим ЧС.

Напомним, что два старых расселенных дома одновременно загорелись в центре Нижнего Новгорода в День города, 20 августа. Одним из сгоревших домов стало здание №9 на улице Грузинской, его собирались признать объектом культурного наследия, но не успели.

Также ещё четыре дома на улице Грузинской в Нижнем Новгороде признали объектами культурного наследия регионального значения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!