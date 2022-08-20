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Происшествия20 августа 2022 11:59

Два старых дома одновременно вспыхнули в центре Нижнего Новгорода 20 августа

Это второй и третий расселенные дома, которые горят в Нижнем Новгороде за последние два дня
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Пожар произошел сразу в двух домах на улице Грузинской.

Пожар произошел сразу в двух домах на улице Грузинской.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Сразу два пожара одновременно произошли в историческом центре Нижнего Новгорода в День города, 20 августа. Две старые двухэтажки вспыхнули после полудня на двух соседних улицах - Грузинской недалеко от здания Синагоги и в переулке Лудильном. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

- На улице Грузинской горит дом №9, в Лудильном переулке - №2а. Оба они двухэтажные, расселенные. Подразделения работают по рангу пожара 1 Бис. Информация оперативная и подлежит уточнению, - сообщили в ведомстве.

Пожар в Лудильном переулке.

Пожар в Лудильном переулке.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Между тем клубы черного дыма, поднимающиеся высоко в небо, видно за десятки километров, в том числе и с заречной части города.

Отметим, что это третий расселенный дом, который горит в центре Нижнего Новгорода за последние два дня. Так, 18 августа на улице Нижегородской горел деревянный дом на площади 400 квадратных метров. Огнем было повреждено также соседнее здание, которое является архитектурным памятником регионального значение «Доходный дом купца И.И. Гурова».

ЧППроисшествия: ЧП