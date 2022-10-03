Расширение дороги на улице Ванеева в Нижнем Новгороде отложили из-за повышения цен на стройматериалы

Ремонт дороги. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Расширение проезжей части на пересечении улиц Ванеева и Надежды Сусловой в Нижнем Новгороде отложили. Работы должны были провести в 2022 году, но из-за повышения цен на строительные материалы контракт с подрядчиком был расторгнут. Эту информацию «Комсомолке» подтвердили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства городской администрации.

- Далее была откорректирована проектно-сметная документация. На данный момент она проходит повторную экспертизу, - уточнили в ведомстве.

Так, после того, как проект получит положительное заключение от госэкпертизы, будет проведен конкурс по выбору подрядчика.

Напомним, что сейчас дорогу расширяют на улице Советской в Нижнем Новгороде. Работы планируется завершить к концу октября.

В 2022 году в рамках проекта «Вам решать!» в Нижнем Новгороде отремонтируют 35 дорог общей протяженностью 14,4 километра. На эти цели выделено более 91 миллиона рублей.

Также 195 участков дорог, ведущих к деревням и селам Нижегородской области, было отремонтировано с 2019 года по сентябрь 2022 года. В порядок было приведено почти 732 километра.

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