Расширение дороги на улице Советской в Нижнем Новгороде планируют завершить к концу октября

Дорогу расширят на улице Советской. Фото: Пресс-служба городской администрации.

Дорогу расширяют на улице Советской в Нижнем Новгороде. Работы планируется завершить к концу октября. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Новые дорожные полосы появятся на месте снесенного здания №23/2 по улице Советской. Подрядчик уже произвёл демонтаж и ведет земляные работы.

Как рассказал глава Канавинского района Олег Алёшин, расширение проезжей части необходимо для того, чтобы обеспечить безопасность движения на обеих полосах.

- Особенно это касается общественного транспорта, так как автобусы при повороте на данном участке, в связи с большими габаритами, создавали неудобства, - уточнил местный глава.

Напомним, что в 2022 году в рамках проекта «Вам решать!» в Нижнем Новгороде отремонтируют 35 дорог общей протяженностью 14,4 километра. На эти цели выделено более 91 миллиона рублей.

Также 195 участков дорог, ведущих к деревням и селам Нижегородской области, было отремонтировано с 2019 года по сентябрь 2022 года. В порядок было приведено почти 732 километра.

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