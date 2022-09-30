Собака окрасилась в голубой в Дзержинске из-за обработки раны зелёнкой

Фото: Дзержинск Онлайн

Голубая собака, обнаруженная на улицах Дзержинска, окрасилась в необычный цвет из-за зелёнки. Сейчас жизни и здоровью четвероного ничего не угрожает. Об этом сообщает пресс-служба администрации Дзержинска.

На место, где обитает хвостатый «смурфик», выезжали сотрудники департамента благоустройства и дорожного хозяйства. Шарика обследовали, но ничего опасного не обнаружили.

- Окрас шерсти у животного поменялся из-за обработки раны на голове раствором бриллиантового зелёного («зелёнкой»). В процессе вылизывания шерсти зелёнка распространилась за границы раны, - объяснили в ведомстве.

Напомним, что собаку с голубым окрасом шерсти на днях вновь заметили в Дзержинске. Местные жители обеспокоились за её здоровье, написали адрес, где она находится, и стали ждать, что скажут специалисты.

В первый раз история с синими собаками в Дзержинске прогремела на всю страну 11 февраля 2021 года. Тогда стаю голубых собак местные жители заприметили на территории промышленного предприятия. Причиной «посинения» собак тогда стала обычная краска с поэтическим названием берлинская лазурь.

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