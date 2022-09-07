43 гаража и 5 строений снесли на площади Сенной для строительства станции метро. Фото: ГУММиД Нижнего Новгорода

43 гаража и пять жилых и нежилых строений уже снесли на площади Сенной в Нижнем Новгороде для строительства новой станции метрополитена. Об этом сообщили в ГУММиД Нижнего Новгорода.

В скором времени будут снесены ещё 27 строений, включая здание, где находился магазин "Пятёрочка" возле бывшей автостанции Сенной.

Кроме того, закуплены квартиры для расселения нанимателей в границах строительной площадки под стартовый котлован. Договоры с ними уже заключены. Жители переезжают.

Отмечено, что жильцы освободят изъятые объекты до 8 сентября 2022 года. К тому же дню объекты будут отключены от инженерных сетей. Продолжается подготовка к сносу старых зданий.