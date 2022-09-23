На восстановление обвалившегося моста в Нижегородской области потребуется около 300 млн рублей

Погибших и пострадавших в происшествии нет. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Обвалившийся мост через реку Ургу восстановят в Нижегородской области в 2023 году. Предварительно стоимость всех работ оценивается примерно в 300 миллионов рублей . Об этом сообщает региональное министерство транспорта и автомобильных дорог.

В этом году на восстановление автомобильного моста, находящегося на границе Спасского и Воротынского районов, планируют выделить свыше 90 миллионов рублей. Сейчас согласовывается стоимость проектирования и капремонта объекта.

- В ближайшее время планируется заключить контракт «под ключ», - уточнили в Минтрансе.

Напомним, мост разрушился на автодороге «Воротынец – Спасское – Сергач» около села Покров-Майдан через реку Урга 17 сентября. Погибших и пострадавших в происшествии нет.

Причиной обрушения автомобильного моста стал незаконный проезд фур массой более 30 тонн. На подъезде к мосту установлены запрещающие дорожные знаки, однако водителей фур это не останавливало. Сейчас мост закрыт для движения.

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