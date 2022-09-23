Поезд «Нижний Новгород – Казань» продлён до Ижевска

Маршрут поезда №51/52 Нижний Новгород – Казань продлен до Ижевска.
Фото: Юрий ГОЛОВИН
Маршрут фирменного поезда № 51/52, следующий по маршруту «Нижний Новгород – Казань», был продлён до Ижевска. Первый рейс по удлиненному маршруту состоится уже 1 октября. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги - филиала ОАО "РЖД".
Поезд будет ходить через день. Из Нижнего Новгорода отправление намечено на 20:53, а прибытие в Ижевск в 13:49. Отправление обратно запланировано на 17:30, прибытие на следующий день в 06:52. Время указано местное. Большая часть пути будет проходить в ночное время.
Поезд будет останавливаться в Арзамасе, Канаше, Зеленодольске, Казани, Вятских Полянах, Агрызе и других городах.
Приобрести билеты можно будет в скором времени на официальном сайте ОАО "РЖД", в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" или в пригородных касса ЖД вокзалов.
Напомним, электропоезд связал Нижний Новгород и Казань с 4 августа 2022 года.
В августе этого года движение ряда электричек нарушилось в Нижегородской области по техническим причинам.
Тогда пригородный поезд №6247 Правдинск – Нижний Новгород задержался на полтора часа. Он остановился на перегоне Починки – Копосово в 07:05. К нему направился вспомогательный локомотив.
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