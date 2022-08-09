Движение ряда электричек нарушилось в Нижегородской области 9 августа

Движение ряда электричек нарушилось в Нижегородской области сегодня, 9 августа, по техническим причинам. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.

По данным компании, пригородный поезд №6247 Правдинск – Нижний Новгород остановился на перегоне Починки – Копосово в 07:05. К нему направился вспомогательный локомотив. В результате электричка задержалась на полтора часа.

Также пришлось отменить пригородные поезда №6017, №6018, №6125, №6126 сообщением Варя – Починки. Электричка №6408 Нижний Новгород – Заволжье задержалась на 20 минут, №6353 Балахна – Починки – на 30 минут, №6251 Правдинск – Нижний Новгород – на 1 час 20 минут.

– Горьковская железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и делает всё возможное для восстановления графика движения пригородных поездов, – прокомментировали в пресс-службе ГЖД.

Предположительно сбой в движении пригородных поездов мог произойти из-за обрушившейся на Нижегородскую область грозы. Напомним, ранее мы рассказывали, как приволжская столица пережила очередной натиск стихии.

Также стало известно, что в Канавинском районе Нижнего Новгорода сгорела крыша жилого частного дома из-за попавшей в неё молнии.