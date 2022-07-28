Электропоезд свяжет Нижний Новгород и Казань с 4 августа 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги – филиала ОАО "РЖД".

Отмечено, что поезд из Нижнего Новгорода в Казань будет ходить ежедневно за исключением среды. Из столицы Приволжья электричка будет отправляться в 16:08 и прибывать в Казань в 22:28. Из столицы Татарстана поезд отправится в обратном направлении в 05:10 и прибудет к месту назначения в 11:30.

Приобрести билеты можно будет в скором времени на официальном сайте ОАО "РЖД", в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" или в пригородных касса ЖД вокзалов.