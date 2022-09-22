24 ребенка-сироты из ДНР приехали в свои нижегородские приемные семьи

В четверг, 22 сентября, 24 ребенка-сироты из ДНР приехали в Нижегородскую область и обрели здесь свои приемные семьи. Встреча с новыми родителями произошла на железнодорожном вокзале в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Сегодня было очень трогательно, когда малышка взяла меня за руку при выходе из вагона и спросила: «Где моя мама?» То есть она обогнала своих братьев и сестер и бежала впереди, чтобы увидеть свою маму, - поделилась советник главы ДНР по правам ребенка Элеонора Федорченко.

Первичную адаптацию дети проходили в Московской области, после чего приехали в наш регион. Здесь помощь будут оказывать соцработники, системы социального обеспечения и образования.

- Распространялась информация о возможности стать приемными родителями. Только сегодня нам поступило около 20 звонков от людей, которые тоже хотели бы принять детей в свои семьи. Многие из тех, кто сегодня встречает своих детей из ДНР, – опытные родители, - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Кстати, дети-сироты из ДНР самостоятельно участвовали в выборе приемных семей и решали, где они хотели бы жить. А помогали им психологи, социальные педагоги и другие специалисты.

- Самое главное, чтобы это было в интересах детей, чтобы те семьи, в которых им дальше предстоит жить, оказались им близкими по духу, эмоционально. И мы видели сегодня, как плакали дети, как плакали родители, - поделилась уполномоченная при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Детишек подготавливали к жизни в приемных семьях, так как многие из них долгое время жили в социальных учреждениях, и у них не было опыта семейных взаимоотношений. Детей знакомили с новыми родителями с помощью видеосвязи.

- У нас, например, есть пятеро детей с тугоухостью – это братья и сестры, которых нельзя разлучать. Мы понимаем, что им нужны родители, которые смогут их в дальнейшем воспитывать, - рассказала Мария Львова-Белова.

Напомним, что детям, прибывшим в Нижегородскую область из ДНР и ЛНР, предоставят бесплатное питание в школах Нижнего Новгорода.

Также в июле этого года стало известно, что глава Кстовского района Андрей Чертков назначен министром угля и энергетики ДНР. На политической арене Нижнего Новгорода Андрей Геннадьевич появился в 2010 году, когда был назначен главой администрации Приокского района. Затем он возглавлял региональное министерство энергетики и ЖКХ, а с 2020 года руководил Кстовским муниципальным районом.

В период с 19 февраля в Нижегородскую область прибыло свыше 5,5 тысяч граждан Донецкой и Луганской народных республик. 2797 граждан этих республик уже получили здесь временное убежище.

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