Нижегородец Андрей Чертков назначен министром угля и энергетики ДНР Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Глава Кстовского района Андрей Чертков назначен министром угля и энергетики ДНР. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

По его словам, необходимость скорейшего перехода в российское правовое поле, в российскую парадигму государственного управления требует наличия новых компетенций у первых руководителей ведомств, поэтому пригласили возглавить ряд министерств опытных российских управленцев.

- . Андрей Геннадьевич Чертков станет министром угля и энергетики, а Анатолий Александрович Нестеренко – его первым заместителем, - отметил Денис Пушилин.

Как сообщает глава ДНР, руководителем Министерства образования и науки назначена Ольга Павловна Колударова. Михаил Николаевич Кушаков станет первым заместителем министра. Министерство здравоохранения возглавит Дмитрий Анатольевич Гарцев. Александру Александровичу Оприщенко предложена должность первого заместителя.

- Желаю всем успешной командной работы, а также видимых и значимых результатов деятельности во благо жителей Донецкой Народной Республики!, - добавил Денис Пушилин.

Напомним, что Андрей Геннадьевич Чертков Родился 3 апреля 1969 года в селе Шатки Горьковской области. В 1995 году закончил Нижегородский педагогический университет.

На политической арене Нижнего Новгорода Андрей Геннадьевич появился в 2010 году, когда был назначен главой администрации Приокского района. Затем он возглавлял региональное министерство энергетики и ЖКХ, а с 2020 года руководит Кстовским муниципальным районом.