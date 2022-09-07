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Общество7 сентября 2022 9:59

2797 беженцев из ЛНР и ДНР получили убежище в Нижегородской области

Всего с 19 февраля в регион прибыло свыше 5,5 тысяч граждан этих республик
Источник:kp.ru

В период с 19 февраля в Нижегородскую область прибыло свыше 5,5 тысяч граждан Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

- 2797 граждан этих республик уже получили временное убежище на территории Нижегородской области, - говорится в сообщении. – Сейчас оно предоставляется для них в упрощенном порядке. Срок принятия в данном случае составляет три рабочих дня.

Получив данное свидетельство, гражданин может работать на территории России без оформления других документов , а также оформить полис ОМС и обслуживаться в поликлинике.

Также эти граждане могут обратиться с заявлением о приеме в российское гражданство. С февраля с таким заявлением о приобретении гражданства обратилось чуть менее 700 граждан указанной категории, из них в отношении 476 вынесено положительное решение.