Региональную систему поддержки доноров могут ввести в Нижегородской области

Региональные знаки являются формой признания заслуг человека в рамках развития добровольного регулярного донорства крови. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Региональную систему поддержки доноров предложили ввести в Нижегородской области. Местным жителям хотят присуждать звания «Почетный донор Нижегородской области» и «Донорская слава Нижегородской области». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Такая наградная система уже существует в Москве, Санкт-Петербурге и Иркутске.

- На сегодняшний день в регионе совершается самое большое количество выездных донорских акций в России. Главное – не останавливаться на достигнутом, продолжать реализовывать проекты, создавать новые тренды, в том числе тренд на здоровый образ жизни и социально значимые поступки, - подчеркнул министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Предполагается, что награды будут стимулировать общественный интерес и популяризировать безвозмездное донорство.

Напомним, 14,5 литра компонентов донорской крови сдали добровольцы Канавинского района Нижнего Новгорода в рамках традиционной донорской акции. 2 сентября сдать кровь решил 31 человек.

Также нижегородский военнослужащий Росгвардии прапорщик Руслан Евстюничев пополнил список почётных доноров России. В Нижегородском областном центре крови им. Н.Я. Климовой ему вручили соответствующий нагрудный знак.

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