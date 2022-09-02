14,5 литра донорской крови сдали в Канавинском районе. Фото: мэрия Нижнего Новгорода

14,5 литра компонентов донорской крови сдали добровольцы Канавинского района Нижнего Новгорода в рамках традиционной донорской акции. Сегодня, 2 сентября, сдать кровь решил 31 человек, о чём сообщили в администрации Канавина.

Акция прошла на базе мобильного комплекса заготовки крови Нижегородского областного центра крови им. Н.Я. Климовой. Участниками стали жители Канавинского района, сотрудники районной администрации и местных предприятий. Один из 31 добровольца сдавал кровь в первый раз, а четверо сдавали плазму. Все желающие принять участие в акции прошли обязательные медобследования.

– Взятие крови прошло с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Перед взятием крови медицинские работники измерили вес, рост и пульс донора, проверили артериальное давление, выяснили наличие соматических заболеваний и вредных привычек, – пояснили в администрации района.