Дороги в районе площади Народного Единства перекроют в Нижнем Новгороде 22 сентября

Движение транспорта будет временно приостановлено. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Движение транспорта будет временно приостановлено в районе площади Народного Единства в Нижнем Новгороде. Речь идет об участках улицы Рождественской, переулка Кожевенного и Ивановского съезда. Проезд будет закрыт с 07:00 до 19:30 22 сентября. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства городской администрации.

Так, машины не смогут проехать на площади Народного Единства, а также на участке переулка Кожевенного – от Нижне-Волжской набережной до улицы Рождественской и на участке Ивановского съезда – от улицы Рождественской до Ивановской башни Нижегородского кремля.

На подъездах будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта. Движение будет организовано в объезд по прилегающим улицам. Автомобилистов просят быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут, а также следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, мы писали, что движение транспорта будет временно закрыто у Дворца спорта «Нагорный» 21 и 23 сентября.

Также стоит помнить, что с 28 сентября парковку транспортных средств запретят на площади Народного единства, а именно на участке возле дома № 9/18 на Ивановском съезде.

Ещё мы рассказывали, что улицу Пушкина соединят с улицей Бекетова в Нижнем Новгороде. Новая дорога будет четырёхполосной. Две ее полосы будут совмещены с трамвайными путями.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!