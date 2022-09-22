Семья в Вадском районе уже третью неделю живет с проломленной фурой стеной

К счасть, никто не погиб и не пострадал. Фото: СОЦСЕТИ

Семья Болдашовых из Вадского района, в дом которых утром 6 сентября въехала фура, продолжает жить с проломленной стеной. В ожидании новостей от страховщиков пострадавшие вынуждены ютиться ночами на маленькой кухоньке, где они включают газовые конфорки и обогреватель, чтобы согреться.

– Они лишили нас дома, а мы сейчас не знаем, что делать. Да, естественно, не хотелось бы, чтобы история не нашла справедливого завершения. Как нам теперь жить? Никто ничего не говорит. Ждём новостей от страховщиков, – поделилась с «Комсомолкой» дочь хозяйки дома Екатерина Болдашова.

Напомним, что только чудом в этом ЧП никто не пострадал, так как большгруз впечатался прямиком в пустой зал. В результате одна стена дома оказалась снесена, а весь дом покосился и пошел трещинами.

Подробнее о случившемся читайте в нашем материале.

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