Грузовик на полной скорости протаранил жилой дом под Нижним Новгородом. ФОТО: телеграм-канал "Нижний № 1"

Сегодняшнее утро в селе Стрелка Вадского района Нижегородской области выдалось на редкость неспокойным. Едва рассветало, как огромный грузовик на полной скорости въехал прямо в частный жилой дом. Первыми о случившемся рассказали очевидцы аварии.

- В Вадском районе грузовик врезался в жилой дом, - запестрели сообщениями социальные сети.

Вскоре информацию подтвердили и в правоохранительных органах. К счастью, несмотря на шокирующие снимки в результате аварии никто не пострадал.

В результате аварии никто не пострадал. ФОТО: телеграм-канал "Нижний № 1"

- Сообщение о ДТП поступило в полицию около шести утра 6 сентября, - рассказали в ГУ МВД по Нижегородской области. – В селе Стрелка на улице Пешелань водитель грузового автомобиля не справился с управлением и врезался в частный жилой дом. В результате ДТП никто не пострадал. Причины аварии в настоящее время устанавливаются.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, что огромная фура въехала прямо в частный кирпичный дом. Кабина грузовика сильно смята, немного обсыпался и частный дом.

Напомним, накануне мы писали о серьезном ДТП в Навашине – там после столкновения с «Ладой» в кювет улетела полицейская машина. К счастью, в результате аварии никто не погиб и не пострадал. А вот сами автомобили получили повреждения. Сейчас по данному факту полицией проводится проверка.