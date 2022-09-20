«Ютимся на кухоньке»: Жильцы дома, который протаранила фура под Нижним Новгородом, так и не дождались компенсации

Грузовик врезался в жилой дом 6 сентября. Фото: СОЦСЕТИ

История, случившаяся в начале сентября в небольшом селе Стрелка Вадского района, мало кого может оставить равнодушным – там рано утром в дом большой семьи влетела фура. Только чудом никто не пострадал: хозяева были в спальне, а фура впечаталась прямиком в зал. Произошедшее стало настоящей проблемой: из-за снесённой напрочь стены весь дом покосился, по углам комнат и по потолку образовались щели толщиной с ладонь.

– Они лишили нас дома, а мы сейчас не знаем, что делать. Да, естественно, не хотелось бы, чтобы история не нашла справедливого завершения. Как нам теперь жить? Никто ничего не говорит. Ждём новостей от страховщиков, – поделилась с «Комсомолкой» дочь хозяйки дома Екатерина Болдашова.

Грузовик пробил кирпичную стену. Фото: СОЦСЕТИ

После того, как фура протаранила их дом, семья Болдашовых вынуждена ютиться ночами на маленькой кухоньке, где они включают газовые конфорки и обогреватель, пытаясь согреться.

– Живём на кухне, только её одну почти не задело, – рассказывает Екатерина. – С того дня, как всё произошло, увы, ничего не происходит. Продвижения нет.

Хуже всего, что двое суток фуру так никто и не забирал, она по-прежнему стояла на чужом участке и будто бы стала частью дома. У местных даже возникли опасения, что дом тут же сложится, едва грузовик вытащат, ведь крыша здания буквально повисла на его кабине. Но, к счастью, полного разрушения удалось избежать, вот только директор транспортной компании пришел к пострадавшим вовсе не с миром.

К счастью, никто не пострадал. Фото: СОЦСЕТИ

– Я в чём виноват? Я сделал всевозможное, чтобы все было нормально, а вы мне два дня машину держите! – обратился к пострадавшим в программе «Кстати» генеральный директор транспортной компании Сергей Лаптев. – Я верю своим работникам. Мне за эту машину платить каждый день, а она у меня стоит. Значит, я должен взять где-то денег, украсть, и заплатить в лизинг 20 тысяч рублей.

По словам пострадавших, не дождались они помощи и от администрации Вадского района. Семье сейчас очень тяжело, но они понимают, что им как можно скорее необходимо постараться отстроить стену, ведь холода и снег уже не за горами. Особенно трудно сейчас приходится главе семейства – отцу-инвалиду, которого 7 сентября выписали из больницы

Теперь люди, фактически оставшиеся жить на улице, надеются на помощь неравнодушных.

– Уважаемые жители нашего района, все, наверное, уже слышали об ужасной ситуации в семье Болдашовых. Люди остались практически на улице, без надежды на компенсацию. Впереди суды, затраты на адвокатов и на строительство дома. Просим всех неравнодушных людей,кто чем может помочь, помогите, – такая запись появилась во многих вадских пабликах.

Постройка лишилась стены. Фото: СОЦСЕТИ

Тем временем нижегородцы семье Болдашовых советуют провести независимую экспертизу по оценке ущерба и подать в суд на водителя. Конечно, люди понимают, что на всё это нужно деньги и время, но иначе никак.

– Может, администрация Вадского МО поможет временно разместить семью, – предположила интернет-пользовательница Любовь Земская.

«Комсомольская правда – Нижний Новгород» будет следить за развитием событий.

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