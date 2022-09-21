Трамвай №11 не будет ходить в Нижнем Новгороде из-за киносъемок 21-22 сентября

Движения трамвая №11, следующего по маршруту «Черный Пруд — площадь Благовещенская», прекратится в Нижнем Новгороде 21 и 22 сентября. Об этом сообщается в социальных сетях ГП НО «Нижегородэлектротранс».
Согласно информации, такие неудобства связаны с проведением съемок фильма. О том, какую именно кинокартину снимают, не сообщается. Неудобства эти временные, сразу после ограничений в эти два дня трамваи продолжат курсировать в привычном режиме.
Нижегородцам стоит заранее продумать маршруты своих поездок.
Напомним, что дороги в районе площади Народного Единства перекроют в Нижнем Новгороде 22 сентября.
Также мы писали, что четыре маршрута общественного транспорта не отображаются на «умных остановках» в Нижнем Новгороде. Речь идет об автобусах А-36 и А-47, а также маршрутках Т-74 и Т-91.
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