Автобусы А-36, А-47, Т-74, Т-91 не отображаются на «умных остановках» Нижнего Новгорода

Автобусы А 36, А 47, Т 74 и Т 91 не отображаются на «умных остановках». Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Четыре маршрута общественного транспорта не отображаются на «умных остановках» в Нижнем Новгороде. Речь идет об автобусах А-36 и А-47, а также маршрутках Т-74 и Т-91. Об этом сообщается в группе «Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации» во Вконтакте.

Так, автобусы А-36 и А-47 не отображаются в системе, потому что перевозчик «СолоАвто» только ещё переходит на подобную передачу данных.

– Необходимое оборудование перевозчиком закуплено и установлено на автобусах. Восстановление отображения маршрутов в навигационной системе планируется в ближайшее время, – рассказала старшая смены Центральной диспетчерской службы Алена Чернышова.

Проблема не отображения в системе маршруток Т-74 и Т-91 связана с неисправностью бортового навигационного оборудования. В настоящее время перевозчик старается исправить сложившееся положение и уже подключил к работе дополнительного оператора по обслуживанию оборудования.

– Восстановление отображения работы маршрутов в навигационной системе планируется с начала следующей недели, – подытожила Алена Чернышова.

Напомним, ранее сообщалось, что пять маршруток не отображаются на «умных» остановках в Нижнем Новгороде.

Кстати, с 23 августа маршрут автобуса А-15 продлили до жилого комплекса «Окский берег».

– За прошедшую неделю была улучшена работа навигационного оборудования на маршрутах Т-65, Т-83, Т-87, Т-76. Отметим, что на них практически не используются глушилки, – рассказали в ГКУ НО «Центр развития транспортных систем».

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