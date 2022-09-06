Три человека получили переломы в ДТП с автобусом на площади Сенной

Число пострадавших в ДТП с пассажирским автобусом на площади Сенной в Нижнем Новгороде возросло до шести человек. Детей среди них нет. Медики рассказали о состоянии этих людей. Сведениями поделился замгубернатора, министра здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своём телеграм-канале.

По его словам, трое из шести пострадавших направлены на амбулаторное лечение по месту жительства. А трое других в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в отделение сочетанной травмы НОКБ им.Н.А.Семашко.

74-летний мужчина получил закрытый перелом плеча и ранение головы. 56-летний мужчина получил тупую травму грудной клетки и закрытый перелом грудины. А 66-летняя женщина получила закрытый перелом рёбер и закрытую черепно-мозговую травму.

Напомним, прокуратура Нижегородской области начала проверку по факту ДТП с автобусом ЛиАЗ, случившегося сегодня, 6 сентября.

О происшествии мы подробно рассказывали ранее. Инцидент произошёл на пересечении улиц Горького и Большой Печёрской. Автобус следовал в сторону "Шоколада" и поворачивал на улицу Горького, однако столкнулся с легковушкой "Шевроле", после чего огромный ЛиАЗ вылетел на тротуар, сметая всё на своём пути. Многотонная машина протаранила велопаркинг, тяжёлую рекламную конструкцию и врезалась в фонарный столб, отчего тот покосился, но до конца не упал.