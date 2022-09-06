Прокуратура проводит проверку по факту ДТП с автобусом на площади Сенной

Прокуратура Нижегородской области начала проверку по факту ДТП с автобусом, случившегося сегодня, 6 сентября, на площади Сенной в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По предварительным данным региональной прокуратуры, за медицинской помощью обратились пять пассажиров автобуса. Детей среди них нет.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте ДТП работают сотрудники прокуратуры Нижегородского района Нижнего Новгорода.

– По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о возможности принятия мер прокурорского реагирования, – резюмировали в ведомстве.

Напомним, ранее мы подробно рассказывали о сегодняшней аварии с автобусом ЛиАЗ. Инцидент произошёл на пересечении улиц Горького и Большой Печёрской. Автобус следовал в сторону "Шоколада" и поворачивал на улицу Горького, однако столкнулся с легковушкой "Шевроле", после чего огромный ЛиАЗ вылетел на тротуар, сметая всё на своём пути. Многотонная машина протаранила велопаркинг, тяжёлую рекламную конструкцию и врезалась в фонарный столб, отчего тот покосился, но до конца не упал.