Автобус вылетел на тротуар и врезался в столб после ДТП на площади Сенной в Нижнем Новгороде

Автобус вылетел на тротуар и снес фонарный столб. Фото: ЦОДД.

Серьезная авария с участием автобуса произошла днем 6 сентября на площади Сенной в Нижнем Новгороде. Там автобус ЛиАЗ столкнулся с легковушкой и врезался в фонарный столб, движение на этой участке в данный момент затруднено, сообщает Центр организации дорожного движения Нижнего Новгорода.

Инцидент произошел на пересечении улиц Горького и Большой Печерской. Автобус следовал в сторону «Шоколада» и поворачивал на улицу Горького, однако столкнулся с легковушкой «Шевроле», после чего огромный ЛиАЗ вылетел на тротуар, сметая всё на своем пути. Многотонная машина протаранила велопаркинг, тяжелую рекламную конструкцию и врезалась в фонарный столб, отчего он покосился, но до конца не упал.

У автобуса разбито лобовое стекло, о повреждениях легковушки неизвестно. Как рассказали «КП – Нижний Новгород» в региональном управлении ГИБДД, по предварительной информации, пострадавших нет. Страшно подумать, что было бы, если бы по этому тротуару в момент аварии проходили люди.