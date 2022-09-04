Автомобиль с арбузами врезался в троллейбус в Нижнем Новгороде. Фото: "Нижний №1"

Автомобиль с арбузами врезался в троллейбус на улице Актюбинской в Канавинском районе Нижнего Новгорода сегодня, 4 сентября. Об этом рассказали очевидцы происшествия телеграм-каналу "Нижний №1".

По их словам, троллейбус был из числа новых, бесконтактных.

Каких-либо официальных данных об обстоятельствах ДТП пока нет.

Фото: "Нижний №1"

Напомним, прошедшей ночью возле "Молитовской" подстанции перевернулась фура с битумом. Водитель остался жив, но получил повреждения руки.

А вчера сотрудникам МЧС пришлось снимать с дерева застрявших на нём парапланеристов в Приокском районе Нижнего Новгорода.