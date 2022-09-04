Фура с битумом перевернулась в Нижнем Новгороде 3 сентября. Фото: Andrej Tikhov

Фура с битумом перевернулась возле "Молитовской" подстанции в Нижнем Новгороде прошедшей ночью, 3 сентября. Об этом очевидцы происшествия рассказали в соцсетях.

По их словам, ДТП случилось в районе 22:30 3 сентября. Водитель фуры, к счастью, жив, но у него повреждена рука.

– Вытащили до приезда спасателей. Горячий битум льётся рекой, – добавил автор поста в группе "Нижний Новгород. Без цензуры".

Других официальных данных о случившемся пока нет, в том числе о причинах аварии.

Фото: Andrej Tikhov

Нижегородцы в комментариях к публикации пишут, что участок, где перевернулась фура, по-прежнему перекрыт.

– До сих пор дорога перекрыта, ищите другие пути объезда, – предупредил Александр Е.. Он оставил комментарий около часа назад, в 09:30.