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Происшествия3 сентября 2022 15:33

Парапланеристы застряли на дереве в Приокском районе Нижнего Новгорода 3 сентября

Вызволять их из западни пришлось спасателям
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
Парапланеристы застряли на дереве в Приокском районе Нижнего Новгорода 3 сентября. Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Парапланеристы застряли на дереве в Приокском районе Нижнего Новгорода 3 сентября. Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Парапланеристы – мужчина и женщина – застряли на дереве в Приокском районе Нижнего Новгорода сегодня, 3 сентября. На помощь к ним прибыли спасатели, о чём сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

О происшествии стало известно сегодня в 17:20. Мужчина и женщина летели на параплане, но приземлились на дерево и повисли на ветках. Территориально это произошло возле дома №118 по проспекту Гагарина в Приокском районе.

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Спасатели прибыли на место и вызволили попавших в западню экстремалов с помощью выдвижной трёхколенной лестницы. Мужчину и женщину благополучно спустили на землю.

Также на месте их осмотрели прибывшие сотрудники Нижегородского центра медицины катастроф. К счастью, спасённым не потребовалась даже госпитализация.

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

ЧППроисшествия: ЧП