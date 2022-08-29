Маршрутка и автобус столкнулись на площади Комсомольской в Нижнем Новгороде. Фото: "Нижний №1"

Маршрутка Т-13 и автобус А-17 столкнулись на площади Комсомольской в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили очевидцы телеграм-каналу "Нижний №1".

По их словам, маршрутка стала сдавать назад и наехала на стоящий за ней автобус. Судя по фотографиям, которыми также поделились нижегородцы с места ДТП, серьёзных повреждений ни автобус, ни маршрутка не получили. Соответственно, удар был незначительным.

Пострадавших при инциденте нет. На кадрах видно, как пассажиры автобуса А-17 покидают салон.

Напомним, ранее мы рассказывали, что легковушка "Hyundai Getz" сбила самокатчика на улице Народной в Московском районе Нижнего Новгорода прошедшим утром, 29 августа.

А вчера, 28 августа, у площади Ленина в Нижнем Новгороде столкнулись иномарка и автобус. Пострадал пассажир иномарки.