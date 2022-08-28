Иномарка столкнулась с автобусом у площади Ленина в Нижнем Новгороде 28 августа Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Водитель KIA Rio столкнулся с автобусом марки ЛиАЗ на улице Советской,12 в Нижнем Новгороде. ДТП произошло 28 августа в 16.30. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

От удара автомобиль KIA Rio отбросило к ограждению набережной. У автобуса повреждены бампер, фара и первые входные двери.

У автобуса повреждены бампер, фара и первые входные двери. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

В результате аварии, пострадала женщина – пассажир иномарки. Она была доставлена в областную больницу им. Семашко.

Подробности происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось о двух авариях с автобусом марки ЛиАЗ.

Вечером 21 августа на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде водитель мотоцикла «Хонда» не справился с управлением. Он вылетел на встречку, где столкнулся с автомобилем «Киа», после чего совершил столкновение с автобусом ЛиАз, двигавшимся в попутном направлении.

Утром 22 августа в Дзержинске автомобиль Nissan X-Trail и автобус ЛиАЗ врезались лоб в лоб. В результате ДТП пострадал 63-летний водитель кроссовера и 78-летняя пассажирка общественного транспорта.