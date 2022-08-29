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Происшествия29 августа 2022 7:23

Легковушка сбила самокатчика в Московском районе Нижнего Новгорода

Происшествие случилось рано утром
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
Легковушка сбила самокатчика в Московском районе Нижнего Новгорода

Легковушка сбила самокатчика в Московском районе Нижнего Новгорода

Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Легковой автомобиль "Hyundai Getz" сбил самокатчика на улице Народной в Московском районе Нижнего Новгорода прошедшим утром, 29 августа. Подробностями поделились в УГИБДД по Нижегородской области.

По данным ведомства, ДТП случилось примерно в 07:30 29 августа по адресу: улица Народная, дом 38. Девушка-водитель за рулём "Hyundai Getz" не убедилась в безопасности своего манёвра и наехала на самокатчика.

Пострадавшего доставили в ГБУЗ Но Городская клиническая больница № 39 Канавинского района. Официальных данных о степени тяжести и характере полученных им травм пока нет.

ЧППроисшествия: ДТП