Более 1200 человек за сутки заразились коронавирусом в Нижегородской области

25% всех ПЦР-тестов на ковид, которые сдаются в Нижегородской области в последнее время, показывают положительный результат
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Коронавирусом в Нижегородской области заболели 1217 человек за минувшие сутки 28 августа. Эти данные приводит сервис Яндекса «Коронавирус. Статистика».
Максимальное число заболевших в регионе за этот месяц наблюдалось 27 августа. Тогда ковидом заразились 1482 человека.
Общее число переболевших в Нижегородской области составило 440 430 человек.
За прошедшие сутки был госпитализирован 51 человек. Это почти в два раза меньше, чем по данным на вчерашний день, 27 августа.
За последние сутки от ковида в регионе никто не умер.
Ранее сообщалось, что около 25% всех ПЦР-тестов на ковид, которые сдаются в Нижегородской области в последнее время, показывают положительный результат.
Напомним, 15 августа масочный режим вернулся в медицинские учреждения региона.