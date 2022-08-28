Более 1200 человек за сутки заразились коронавирусом в Нижегородской области

25% всех ПЦР-тестов на ковид, которые сдаются в Нижегородской области в последнее время, показывают положительный результат Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирусом в Нижегородской области заболели 1217 человек за минувшие сутки 28 августа. Эти данные приводит сервис Яндекса «Коронавирус. Статистика».

Максимальное число заболевших в регионе за этот месяц наблюдалось 27 августа. Тогда ковидом заразились 1482 человека.

Общее число переболевших в Нижегородской области составило 440 430 человек.

За прошедшие сутки был госпитализирован 51 человек. Это почти в два раза меньше, чем по данным на вчерашний день, 27 августа.

За последние сутки от ковида в регионе никто не умер.

Ранее сообщалось, что около 25% всех ПЦР-тестов на ковид, которые сдаются в Нижегородской области в последнее время, показывают положительный результат.

Напомним, 15 августа масочный режим вернулся в медицинские учреждения региона.