Более 1400 человек за сутки заболели коронавирусом в Нижегородской области

В Нижегородской области продолжает расти заболеваемость новой коронавирусной инфекцией. Так, за минувшие сутки 27 августа ковидом заразились 1482 человека. Такие данные приводит сервис Яндекса «Коронавирус. Статистика».

Вместе с тем нельзя не отметить тот факт, что число госпитализаций осталось примерно на том же уровне: за прошедшие сутки в больницу положили 105 человек, то есть примерно каждый 14-й заболевший лечится в условиях стационара. Три человека умерли от коронавируса за прошедшие сутки – такой показатель по смертности впервые с 14 августа.

Ранее сообщалось, что ежедневно в Нижегородской области проводится около 7 тысяч ПЦР-тестов на ковид, и четверть из них оказывается положительными. В связи с ростом заболеваемости с 15 августа введен обязательный масочный режим в медицинских учреждениях региона, Роспотребнадзор также рекомендовал нижегородцам носить маски в магазинах, общественном транспорте и других общественных местах.