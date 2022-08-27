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Общество27 августа 2022 9:42

Более 1400 человек за сутки заболели коронавирусом в Нижегородской области

Заболеваемость в регионе продолжает расти
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА

В Нижегородской области продолжает расти заболеваемость новой коронавирусной инфекцией. Так, за минувшие сутки 27 августа ковидом заразились 1482 человека. Такие данные приводит сервис Яндекса «Коронавирус. Статистика».

Вместе с тем нельзя не отметить тот факт, что число госпитализаций осталось примерно на том же уровне: за прошедшие сутки в больницу положили 105 человек, то есть примерно каждый 14-й заболевший лечится в условиях стационара. Три человека умерли от коронавируса за прошедшие сутки – такой показатель по смертности впервые с 14 августа.

Ранее сообщалось, что ежедневно в Нижегородской области проводится около 7 тысяч ПЦР-тестов на ковид, и четверть из них оказывается положительными. В связи с ростом заболеваемости с 15 августа введен обязательный масочный режим в медицинских учреждениях региона, Роспотребнадзор также рекомендовал нижегородцам носить маски в магазинах, общественном транспорте и других общественных местах.