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Происшествия27 августа 2022 15:25

Тело мужчины извлекли из реки в Уренском районе

Подробности случившегося выясняются
Анастасия СТЕПАНЕНКО

Спасатели АСО города Урень достали тело погибшего мужчины из воды. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

Сегодня, 27 августа в 16.45, в ГУ МЧС поступила информация о происшествии на воде. В деревне Заливная Усадьба Уренского муниципального округа в акватории реки Уста было обнаружено тело 30-летнего мужчины.

По данным ведомства, всего с начала купального сезона произошло 82 происшествия на водных объектах, в результате которых погибло 69 человек, спасено 15.

Ранее сообщалось, что тело 53-летнего мужчины обнаружено в реке Волге у катера «Герой» в Нижнем Новгороде утром 24 августа.